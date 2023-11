Stages de DAF percussion Kurde 29, Allée du Bois de Saint-Jean, Gap (05), 13 janvier 2024, .

Bonjour a tous Stages de DAF (Percussions Kurde) Dans les Alpes SAMEDI 13 Janvier 29 allée du bois saint Jean 05000 GAP avec Bayram Varsak Rythmes Kurde, Balkans, Anatolie, Turquie, Grèce, Arménie. TOUS NIVEAUX les instruments étant fournis gratuitement pour la durée du stage. Mettre de la joie dans notre vie et partager en groupe l’énergie et la puissance le souffle et la libérations des émotions. Prendre un temps pour lâcher-prise et se relier à notre être profond dans un cadre bienveillant où chacun compose à son rythme avec confiance, écoute et présence Infos pratiques : Stage: 10h-12h et 14h-17h Tarif : 50 euros, repas du midi repas tirés du sac contact ; varsakbayram@yahoo.fr 0643440613 Attention : Réserver rapidement, jauge limitée.

