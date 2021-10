28ème Salon Miam Alès Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès, 19 novembre 2021, Méjannes-lès-AlèsMéjannes-lès-Alès.

LE SALON DE LA GASTRONOMIE ET DES PRODUITS DU TERROIR … Miam est un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Gard depuis sa création il y a 28 ans. Le salon a connu une évolution remarquable dans la qualité des produits exposés et dans les animations proposées.Au MIAM, les exposants et les produits sont rigoureusement sélectionnés grâce à un cahier des charges très strict. Les exposants fabriquent ou transforment ce qu’ils vendent c’est la règle.Miam est populaire, authentique et à la fois précurseur de tendances culinaires. On vient y dénicher le dernier « truc » des chefs que l’on pourra reproduire à la maison.- Programme détaillé à venir -*Infos pratiques :- Rendez-vous du 19 au 22 Novembre 2021- Où? : Parc des Expositions Alès Cévennes- Horaires pour le Vendredi 19 et samedi 20 novembre : De 10h00 à 22h00- Horaires pour le Dimanche 21 novembre : De 10h00 à 20h00- Horaires pour le Lundi 22 novembre : De 10h00 à 18h00- Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et après 19h00- Informations complémentaires sur le site de l’évènement : https://www.miam-ales.com/

