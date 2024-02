28ème Salon de peintures et de sculptures au Lions Club Paris Concorde Mairie du 8ème Paris, lundi 5 février 2024.

Du lundi 05 février 2024 au vendredi 09 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Le Lions club Paris Concorde organise annuellement un salon de peintures et sculptures des Lions. Cette année l’invité d’honneur est Eric de Buncey, peintre et sculpteur.

Ses sculptures, issues à l’origine de dessins académiques, ont évoluées vers une simplification allant à l’essentiel. Il utilise le bois et le marbre, essentiellement le marbre noir de Belgique et aime aussi y associer le bois et l’acier. Il ne cherche pas à reproduire mais conserve essentiellement ce qui le touche. Vous apprécierez la ligne des sculptures présentées aboutissant à une forme d’abstraction. Mais ce seront aussi plus de soixante-dix toiles et sculptures qui seront exposées intégrant à la fois des styles contemporains mais aussi plus traditionnels.

Vernissage de l’exposition le mercredi 7 février 2024 à 19 heures dans la salle des expositions de la Mairie du 8e.

Exposition ouverte au public du lundi 5 février au vendredi 9 février 2024 inclus,

de 10h à 17h, nocturne le jeudi jusqu’à 19h.

Mairie du 8ème 56 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Contact :

