Loire-Atlantique

28ÈME SALICORNE : ENTRE PLAGE & MARAIS La Turballe, 29 mai 2022, La Turballe. 28ÈME SALICORNE : ENTRE PLAGE & MARAIS Complexe Sportif 10 rue Jean Jaunais La Turballe

2022-05-29 06:15:00 – 2022-05-29 10:00:00 Complexe Sportif 10 rue Jean Jaunais

La Turballe Loire-Atlantique Randonnée pédestre à allure libre, ouverte à tous.

Du complexe sportif, différens parcours vous sont proposés, permettant de découvrir La Turballe et ses alentours, ses plages, la presqu’île de Pen-Bron, et une partie des marais salants de Guérande.

Une collation vous sera proposée aiu départ, ainsi que des ravitaillements sur les parcours.

Seul, en famille ou entre amis, l’association “Les Pieds Salés” vous souhaite une BONNE RANDONNEE ! Parcours de :

-40 km : de 6h15 à 7h30. Tarif : 6€

-30 km : de 6h30 à 8h. Tarif : 6€

-20 km : de 7h30 à 9h. Tarif : 4€

-15 km : de 8h à 9h30. Tarif : 4€

