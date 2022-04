28ème Ronde cyclo USEP Saint-Pastour Saint-Pastour Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

28ème Ronde cyclo USEP Saint-Pastour

Après une halte à midi dans notre village l'an dernier, l'édition 2022 vivra son apothéose à Saint Pastour! Notre école y participe cette année : les "grands du cycle 3" s'y entrainent depuis plus d'un trimestre. Les organisateurs espèrent que vous fêterez l'arrivée du cortège avec le brio traditionnel pour cette manifestation. Pour donner un coup de main : 05 53 01 74 05.

