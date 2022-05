28ÈME RANDONNÉE LA SALICORNE La Turballe, 29 mai 2022, La Turballe.

28ÈME RANDONNÉE LA SALICORNE La Turballe

2022-05-29 – 2022-05-29

La Turballe Loire-Atlantique

Entre plages et marais nParcours de : 11, 15, 20, 30 et 40 km nOuverture des portes 6h Retrouvez le détail dans le document joint. Renseignements et réservations : 06 40 13 25 30 ou randoguerande.fr

randoguerande@free.fr +33 2 40 23 96 14 http://www.randoguerande.fr/

La Turballe

