Les Ardillats Les Ardillats Les Ardillats, Rhône 28ème marche des châtaignes Les Ardillats Les Ardillats Catégories d’évènement: Les Ardillats

Rhône

28ème marche des châtaignes Les Ardillats, 17 octobre 2021, Les Ardillats. 28ème marche des châtaignes 2021-10-17 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-17 15:30:00 15:30:00

Les Ardillats Rhône Les Ardillats EUR 3 7 5 circuits pour découvrir nos magnifiques paysages et des châtaignes grillées à l’arrivée

Organisée par le Sou des Ecoles des Ardillats.

Circuits de 4, 8, 12.5, 18.5 ou 24km. http://marchechataignes.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Les Ardillats, Rhône Autres Lieu Les Ardillats Adresse Ville Les Ardillats lieuville 46.17894#4.54174