28ème Marché aux puces Scherwiller, dimanche 14 avril 2024.

28ème Marché aux puces Scherwiller Bas-Rhin

Venez profiter des bonnes affaires au 28ème marché aux puces de la MJC

Marché aux puces au centre de Scherwiller, avec buvette et petite restauration. Réservé aux exposants non professionnels. Un espace réservé aux professionnels est aménagé dans la salle Haag. Les artistes et artisans sont les seuls professionnels admis (sélection sur demande).0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 06:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

2 rue de la Mairie

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est scherwiller.mjc@gmail.com

