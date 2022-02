28ème Foire de la Pomme et de l’oignon doux des cévennes Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

28ème Foire de la Pomme et de l’oignon doux des cévennes Le Vigan, 23 octobre 2022, Le Vigan. 28ème Foire de la Pomme et de l’oignon doux des cévennes Le Vigan

2022-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 18:00:00

Le Vigan Gard Le quatrième dimanche d’octobre, la ville du Vigan se transforme à l’occasion de la Foire de la pomme et de l’ oignon. Cet événement attendu par des milliers de visiteurs présente la nouvelle récolte de ses deux produits emblématiques du territoire. +33 4 99 54 27 00 Le Vigan

Le Vigan Gard