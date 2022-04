28ème Festival du Printemps des Arts de Montécheroux Montécheroux, 1 mai 2022, Montécheroux.

28ème Festival du Printemps des Arts de Montécheroux Centre du Village Autour du musée de la pince et dans le village en intérieur et en extérieur Montécheroux

2022-05-01 – 2022-05-01 Centre du Village Autour du musée de la pince et dans le village en intérieur et en extérieur

Montécheroux Doubs Montécheroux

À 10h, ouverture du musée ,des stands des exposants et de la buvette.

Démonstration du fameux maillage à la forge à l’ancienne de 10 à 12h et de 14 à 16h. Forgeage à la forge moderne. Sculpteurs sur métal.

Tournage sur bois, dentellières, vannier, maréchal-ferrant, relieur, peintre sur cadrans…en pratique.

Le charme de la musique de Benjamin en déambulation.

Les pitreries de Liégeois …

Exposition des élèves des écoles du RPI et des enfants du périscolaire.

À 10H30, accueil en chansons au temple par la chorale VOX ROMANA.

À partir de 11h, vente des tickets repas par l’association.

Service par le chef étoilé de Mon Plaisir , d’une alléchante miche chaude , creusée et fourrée de produits locaux façon tartiflette entre 11h30 et 13h30. Apéritifs et desserts emblématiques. Safety-car de Laure en petite restauration.

Dès 12h30, et d’heure en heure, les étonnantes jongleries des Biles et des Balles.

De 14h à 14h45 et de 16h15 à 17h, dans la cour de l’école, concert de musique folk, bluegrass et irlandaise par le groupe KALISTA.

De 15h à 16h, concert au temple au profit de l’Ukraine donné par le groupe de folklore polonais MAZURKA.

À 17h30, tirage de la tombola.

musee-de-la-pince@orange.fr +33 3 81 92 68 51 http://www.museedelapince.fr/

Centre du Village Autour du musée de la pince et dans le village en intérieur et en extérieur Montécheroux

