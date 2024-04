28ème Festival des Maynats POUZAC Pouzac, vendredi 17 mai 2024.

Fondée en 1995, Les Maynats est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. Régie par la loi de 1901, elle est exclusivement constituée de membres bénévoles. Son action est fondée sur l’idée suivante si l’on veut faire découvrir le spectacle vivant à des gens qui, pour différentes raisons ne vont jamais dans un théâtre, il convient d’amener le spectacle au plus près de chez eux.

Les spectacles se déroulent dans des lieux différents mais tous dans le village de Pouzac et à Gerde.

Tarifs variable en fonction des spectacles et de l’âge des spectateurs ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

POUZAC Dans tout le village de Pouzac

Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

