28ème Festival Contes en Hiver Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

28ème Festival Contes en Hiver Bagnères-de-Bigorre, 11 février 2023, Bagnères-de-Bigorre . 28ème Festival Contes en Hiver BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE

2023-02-11 – 2023-02-11

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Philippe Imbert est né dans une famille du sud, sud de la France, sud de l’Europe. Une famille où s’est mélangée l’Andalousie avec la Toscane et le Queyras. Une famille où la parole est là, vivante et passionnée.

Finaliste au grand prix des conteurs de la Maison du Conte en 2005, il ne sera pas lauréat mais ça lui ouvre des portes et il s’y engouffre ! Et depuis, il raconte … Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département. “Princess” par Philippe Imbert https://www.contesenhiver.com/ Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

28ème Festival Contes en Hiver Bagnères-de-Bigorre 2023-02-11 was last modified: by 28ème Festival Contes en Hiver Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 11 février 2023 Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées