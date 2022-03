28ÈME COURSES ET SEMI-MARATHON DES PYRAMIDES La Grande-Motte La Grande-Motte Catégories d’évènement: Hérault

La Grande-Motte

28ÈME COURSES ET SEMI-MARATHON DES PYRAMIDES La Grande-Motte, 5 mars 2022, La Grande-Motte. 28ÈME COURSES ET SEMI-MARATHON DES PYRAMIDES La Grande-Motte

2022-03-05 09:30:00 – 2022-03-05

La Grande-Motte Hérault La Grande-Motte Le Lions Club de La Grande Motte présente, avec le concours de la Ville de La Grande Motte, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 28ème édition des Courses et Semi-Marathon des Pyramides. Au programme : Le samedi 5 mars – Courses enfants, Poussins, Benjamins, Courses 5 km, Minimes à Masters et 10 km Cadets à Masters. Le dimanche 6 mars – Semi-Marathon des Pyramides 21,1 km Juniors à Masters.

Cette course à but humanitaire « Courir pour un enfant » vient en aide aux enfants malades ou handicapés à travers les œuvres sociales du Lions Club Grande Motte – Montpellier – Littoral. http://www.lespyramides.com/ Le Lions Club de La Grande Motte présente, avec le concours de la Ville de La Grande Motte, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 28ème édition des Courses et Semi-Marathon des Pyramides. Au programme : Le samedi 5 mars – Courses enfants, Poussins, Benjamins, Courses 5 km, Minimes à Masters et 10 km Cadets à Masters. Le dimanche 6 mars – Semi-Marathon des Pyramides 21,1 km Juniors à Masters.

Cette course à but humanitaire « Courir pour un enfant » vient en aide aux enfants malades ou handicapés à travers les œuvres sociales du Lions Club Grande Motte – Montpellier – Littoral. La Grande-Motte

dernière mise à jour : 2022-03-01 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Grande-Motte Autres Lieu La Grande-Motte Adresse Ville La Grande-Motte lieuville La Grande-Motte Departement Hérault

La Grande-Motte La Grande-Motte Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-grande-motte/

28ÈME COURSES ET SEMI-MARATHON DES PYRAMIDES La Grande-Motte 2022-03-05 was last modified: by 28ÈME COURSES ET SEMI-MARATHON DES PYRAMIDES La Grande-Motte La Grande-Motte 5 mars 2022 Hérault La Grande-Motte

La Grande-Motte Hérault