28e sélection Lettres frontière – Les coups de coeur des BM Bibliothèque des Minoteries Genève Catégorie d’évènement: Genève

28e sélection Lettres frontière – Les coups de coeur des BM Bibliothèque des Minoteries, 22 février 2022, Genève. 28e sélection Lettres frontière – Les coups de coeur des BM

Bibliothèque des Minoteries, le mardi 22 février à 19:30

Une soirée spéciale Lettres frontière, construite autour des coups de coeur des groupes de lecteurs et lectrices des Bibliothèques municipales. Un voyage dans quatre univers littéraires différents, donnant à lire et à entendre une sélection vouée à mettre en lumière les richesses croisées de la Suisse romande et de la région Auvergne-Rhône-Alpes en littérature. Vous pourrez entendre et rencontrer : · Gaëlle Nohant pour La Femme révélée (Auvergne-Rhône-Alpes) · Samuel Aubin pour Istanbul à jamais (Auvergne-Rhône-Alpes), lauréat du Prix Lettres frontière 2021 · Thomas Flahaut pour Les Nuits d’été (Suisse romande) · Antoine Rubin pour Mémoire d’une forêt (Suisse romande) Rencontre animée par Maxime Maillard, journaliste. Lecture : Quentin Leutenegger, comédien

Gratuit

rencontre littéraire et lectures d’extraits de textes avec des auteur.e.s de la 28ème sélection Lettres frontière Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T19:30:00 2022-02-22T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque des Minoteries Adresse Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque des Minoteries Genève

Bibliothèque des Minoteries Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

28e sélection Lettres frontière – Les coups de coeur des BM Bibliothèque des Minoteries 2022-02-22 was last modified: by 28e sélection Lettres frontière – Les coups de coeur des BM Bibliothèque des Minoteries Bibliothèque des Minoteries 22 février 2022 Bibliothèque des Minoteries Genève genève

Genève