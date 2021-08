28e salon d’expression photographique Salle capitulaire,cour Mably, 14 septembre 2021, Bordeaux.

du mardi 14 septembre au dimanche 26 septembre à Salle capitulaire, cour Mably

**BORDEAUX, REGARDS CROISÉS** _Des photographes sur les pas de Francis Sussat, peintre des années 1950._ La collection des vingt tableaux que l’artiste Francis Sussat a confié à La Mémoire de Bordeaux Métropole en 1987, est montrée pour la première fois depuis trente ans. Les peintures sont accrochée en vis-à-vis de photographies anciennes et actuelles. L’exposition est conçue comme une promenade en mobilité douce dans le Bordeaux des années 1950, avec le regard croisé de trois photographes bien ancrés dans notre époque – Rachel Möschberger, Pascal Fallot, Alain Vergnes – et le témoignage apporté par les archives photographiques sélectionnées dans trois fonds anciens – Archives du journal Sud Ouest, Archives de Bordeaux Métropole et archives de La Mémoire de Bordeaux Métropole – qui couvrent le XXe siècle. L’itinéraire démarre de la gare Saint-Jean, point de départ d’un touriste fraîchement descendu du train. Il se poursuit à l’intérieur de la ville, de rues en places, jusqu’à la gare Saint-Louis. Puis il bifurque sur le quartier Bacalan. Là, il remonte les fameux quais du port de Bordeaux toujours en activité en 1950 et s’achève au marché Neuf de la place de Bourgogne, au pied de la flèche Saint-Michel. L’exposition s’adresse aux visiteurs curieux de découvrir cette ville d’un autre temps qui ne cesse jamais sa perpétuelle mutation. Nous vous souhaitons une belle découverte. [**[https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole](https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole)**](https://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole)

Entrée libre

La Mémoire de Bordeaux Métropole expose des peintures de vues de Bordeaux dans les années 1950 en vis-à-vis de photographies anciennes et actuelles.

Salle capitulaire,cour Mably place Mably,33000 Bordeaux Bordeaux Centre ville Gironde



