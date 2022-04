28e Salon de l’Automobile Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Passionnés d'automobiles, cette expo gratuite est faite pour vous ! Des collections de voitures anciennes ou modernes, de toutes marques investissent le Château des Rohan pendant 4 jours. De nombreuses animations permettent également de partager un moment en famille !

