Théâtre du Jeu de Paume, le dimanche 17 avril à 08:30

Si vous êtes passionné(e) d’armes anciennes, ce salon est fait pour vous ! Le musée Somme 1916 organise son traditionnel salon autour de cette thématique. Le dimanche 17 avril, de 8h30 à 14h, au Théâtre du Jeu de Paume d’Albert, venez découvrir les collections mises en avant lors de ce salon. Le ticket d’entrée au salon et à la bourse aux armes vous donne droit à une réduction pour visiter le Musée Somme 1916 le jour même.

2022-04-17T08:30:00 2022-04-17T14:00:00

