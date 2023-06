Tour de France : Arrivée à Issoire 28e RT Issoire, 11 juillet 2023, Issoire.

Issoire,Puy-de-Dôme

Arrivée de la 10e étape du Tour de France de cyclisme à Issoire..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

28e RT Avenue de Bange

Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 10th stage of the Tour de France cycling race arrives in Issoire.

La 10ª etapa del Tour de Francia llega a Issoire.

Ankunft der 10. Etappe der Tour de France im Radsport in Issoire.

Mise à jour le 2023-06-07 par Auvergne Pays d’Issoire