28e Promenades Musicales du Pays d’Auge à Orbec : I Giardini Orbec, 6 août 2022, Orbec.

2022-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-06 23:30:00 23:30:00

Orbec Calvados

Né en 2012 sous l’impulsion de ses 2 directeurs artistiques, Pauline Buet, violoncelliste et David Violi, pianiste, nI Giardini est un collectif d’artistes inspirés et engagés parmi les plus talentueux de leur génération, réunis autour d’une sensibilité commune et de la même joie d’être sur scène. Espace de liberté et d’exploration, i giardini s’inspire de la variété des sonorités et des personnalités pour révéler un univers romantique unique où les productions sont des matières vivantes, conjuguant exigence musicale de premier plan et ouverture permanente aux autres points de vue et formes d’expression. Fauré, Bonis, La Tombelle, Chausson, Schumann, Hersant, Bonardi… autant de compositeurs emblématiques ou à découvrir qui sont au cœur de leur démarche. – Emmanuel Pleintel : introduction au concert, lecture sur La Note Bleue Bleu – Chopin, Sonates pour violoncelle et piano n- Poulenc, c’est ainsi que tu es n- Poulenc, Sonate pour violoncelle et piano n- Barbara, Septembre

+33 2 31 31 06 00 http://www.pays-auge-culture.org/

Orbec

