28e Festival de Pâques de Deauville Joseph Haydn, Gabriel Fauré et Ludwig van Beethoven Salle Elie-de-Brignac Arqana Deauville, samedi 13 avril 2024.

Programme:

· Joseph Haydn (1732-1809)

Quatuor à cordes op. 76 n° 5 Hob.III 79

· Gabriel Fauré (1845-1924)

Quintette pour piano et cordes n° 1 op. 89

· Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor à cordes n° 14 op. 131

Musiciens:

· Quatuor Arod:

Jordan Victoria, Alexandre Vu violons

Tanguy Parisot alto

Jérémy Garbarg violoncelle

· Kojiro Okada piano

Constante des rendez-vous culturels Deauvillais, le Festival de Pâques privilégie la découverte, le partage et l’apprentissage. Au fil des éditions, le Festival de Pâques a révélé cinq générations de jeunes musiciens et d’ensembles de chambre bien connus de tous aujourd’hui. Aînés et cadets se transmettent toujours avec la même joyeuse complicité leur passion pour la musique de chambre, ses chefs-d’œuvre reconnus comme ses pages plus rares.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Salle Elie-de-Brignac Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville 14800 Calvados Normandie

