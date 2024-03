28e Festival de Pâques de Deauville Johann Sebastian Bach et Georg Philipp Telemann Salle Elie-de-Brignac Arqana Deauville, vendredi 12 avril 2024.

Programme:

· Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Sonate pour flûte et violon BWV 1038

– Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1029

– Sonate en trio de l’Offrande Musicale BWV 1079

***

· Johann Sebastian Bach (1685-1750)

– Concerto pour orgue BWV 594, d’après le Concerto pour violon RV 2008 de Vivaldi

– Concerto italien BWV 971

· Georg Philipp Telemann (1681-1767)

– Quatuor Parisien n°6 TWV 43:e4

Musiciens:

· Gabrielle Rubio flûte

· Julien Chauvin violon

· Atsushi Sakai viole de gambe

· Justin Taylor clavecin

Constante des rendez-vous culturels Deauvillais, le Festival de Pâques privilégie la découverte, le partage et l’apprentissage. Au fil des éditions, le Festival de Pâques a révélé cinq générations de jeunes musiciens et d’ensembles de chambre bien connus de tous aujourd’hui. Aînés et cadets se transmettent toujours avec la même joyeuse complicité leur passion pour la musique de chambre, ses chefs-d’œuvre reconnus comme ses pages plus rares.

Constante des rendez-vous culturels Deauvillais, le Festival de Pâques privilégie la découverte, le partage et l’apprentissage. Au fil des éditions, le Festival de Pâques a révélé cinq générations de jeunes musiciens et d’ensembles de chambre bien connus de tous aujourd’hui. Aînés et cadets se transmettent toujours avec la même joyeuse complicité leur passion pour la musique de chambre, ses chefs-d’œuvre reconnus comme ses pages plus rares. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Salle Elie-de-Brignac Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement 28e Festival de Pâques de Deauville Johann Sebastian Bach et Georg Philipp Telemann Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville