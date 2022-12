28e édition du festival « Dahlias & Jardins » Coutances, 26 août 2023, Coutances .

28e édition du festival « Dahlias & Jardins »

2023-08-26 – 2023-09-24

Venez découvrir plus de 300 variétés de dahlias, dont certaines créées par les élèves et les encadrants.

Cueillette de légumes et fleurs et le week-end : expositions, ateliers et animations.

+33 2 33 45 13 44

