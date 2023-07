Le Coin à bières 28bis Rue Chantereine Asfeld, 12 juillet 2023, Asfeld.

Asfeld,Ardennes

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h | du vendredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h..

fin : . .

28bis Rue Chantereine

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est



Open Tuesday to Thursday from 10am to 12pm | Friday to Saturday from 10am to 12pm and from 3pm to 7pm.

Abierto de martes a jueves de 10 a 12 horas y de viernes a sábado de 10 a 12 y de 15 a 19 horas.

Geöffnet Dienstag bis Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr | Freitag bis Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme