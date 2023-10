Exposition : Art et Bijoux, Sens Dessus Dessous 28a Boulevard Thiers Sélestat, 4 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Exposition autour des arts joailliers, en passant par la pierre, le gouaché, le dessin jusqu’à la confection de la pièce unique. Avec l’artiste Jean-Martin Vincent et « Bijoux BERMO ».

2023-11-04 fin : 2023-11-05 19:00:00. 0 EUR.

28a Boulevard Thiers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



An exhibition of jewelry arts, from stone, gouache and drawing to the creation of a unique piece. With artist Jean-Martin Vincent and « Bijoux BERMO »

Una exposición sobre las artes de la joyería, desde la piedra, el gouache y el dibujo hasta la creación de una pieza única. Con el artista Jean-Martin Vincent y « Bijoux BERMO »

Ausstellung rund um die Schmuckkunst, vom Stein über Gouaché und Zeichnung bis hin zur Anfertigung eines Einzelstücks. Mit dem Künstler Jean-Martin Vincent und « Bijoux BERMO »

