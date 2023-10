Les créateurs à l’Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse, 11 novembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Gruchet-le-Valasse,Seine-Maritime

Le salon des créateurs est de retour à l’Abbaye du Valasse du 11 et 12 novembre prochain !

Des créations originales et des créateurs passionnés exposeront des articles de mode, des bijoux, de la décoration d’intérieur. Admirez les créations Art Métisse et Anne Fo lors des déambulations des mannequins.

Les métiers d’art seront mis à l’honneur ces 2 jours de 10h30 à 18h00..

Samedi 2023-11-11 10:30:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

289 Rue de la Briarderie Abbaye du Valasse

Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie



The Salon des Créateurs is back at the Abbaye du Valasse on November 11th and 12th!

Original creations and passionate designers will be exhibiting fashion, jewelry and interior decorations. Admire the creations of Art Métisse and Anne Fo during the mannequins’ strolls.

The spotlight will be on arts and crafts over the 2 days from 10:30 a.m. to 6:00 p.m.

La feria de diseñadores vuelve a la Abadía de Valasse los días 11 y 12 de noviembre

Creaciones originales y diseñadores apasionados expondrán moda, joyas e interiorismo. Admire las creaciones de Art Métisse y Anne Fo mientras las modelos recorren el salón.

El arte y la artesanía serán los protagonistas durante los dos días, de 10.30 a 18.00 h.

Der Salon des créateurs ist vom 11. bis 12. November wieder in der Abtei von Valasse zu Gast!

Originelle Kreationen und leidenschaftliche Schöpfer werden Modeartikel, Schmuck und Innendekoration ausstellen. Bewundern Sie die Kreationen von Art Métisse und Anne Fo bei den Spaziergängen der Mannequins.

Das Kunsthandwerk wird an diesen beiden Tagen von 10:30 bis 18:00 Uhr geehrt.

