Visite guidée de l’Abbaye du Valasse, Journées Européennes du Patrimoine 2023 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse, 16 septembre 2023, Gruchet-le-Valasse.

Gruchet-le-Valasse,Seine-Maritime

Durée 1h, samedi 16 et dimanche 17 – Visites à 14h30 et à 16h30

Passez les portes de l’Abbaye du Valasse, habituellement fermée au public ! Vous serez guidés lors d’une visite commentée d’une heure sous ses voûtes cisterciennes et au travers de ses salons privés chargés d’histoire. Vous pourrez également accéder en exclusivité aux combles de cette abbaye, une partie plus que confidentielle. Petits groupes de 10 personnes par visite.

Inscription au 02 32 70 46 32.

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 17:30:00. .

289 Rue de la Briarderie Abbaye du Valasse

Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie



Duration 1h, Saturday 16 and Sunday 17 ? Tours at 2.30pm and 4.30pm

Step through the doors of Valasse Abbey, usually closed to the public! We’ll take you on a one-hour guided tour of the Cistercian vaults and private rooms steeped in history. You’ll also have exclusive access to the abbey’s more-than-confidential attic space. Small groups of 10 people per tour.

Please register on 02 32 70 46 32

Duración 1 hora, sábado 16 y domingo 17 ? Visitas a las 14.30 y 16.30 h

Atraviese las puertas de la abadía de Valasse, habitualmente cerrada al público Le llevaremos en una visita guiada de una hora por las bóvedas cistercienses y las salas privadas cargadas de historia. También tendrá acceso exclusivo al desván de la abadía, una zona más que confidencial. Grupos reducidos de 10 personas por visita.

Para reservar, llame al 02 32 70 46 32

Dauer 1 Std., Samstag, 16. und Sonntag, 17? Besichtigungen um 14:30 und 16:30 Uhr

Gehen Sie durch die Türen der Abtei von Valasse, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen ist! Sie werden bei einer einstündigen Führung durch die Zisterziensergewölbe und die geschichtsträchtigen Privatsalons geführt. Sie erhalten außerdem exklusiven Zugang zum Dachboden dieser Abtei, einem mehr als vertraulichen Teil. Kleine Gruppen von 10 Personen pro Besuch.

Anmeldung unter 02 32 70 46 32

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche