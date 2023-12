Marché de Noël 288 rue Principale Meistratzheim, 16 décembre 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 21:00:00

Organisé par l’association des Amis des 3 Trèfles, le marché de Noël vous propose des produits artisanaux et locaux, ainsi que de nombreuses animations. Buvette et restauration sur place..

Le traditionnel marché de Noël s’installe dans les ateliers municipaux ; deux jours entièrement dédiés aux festivités. Cet événement sera ouvert aux artisans et producteurs qui vous feront découvrir leur savoir-faire mais aussi leurs produits artisanaux et locaux.

Vous pourrez rencontrer le Père Noël et lui laisser un courrier, faire des tours en poney, ou découvrir la crèche durant tout le week-end. Le dimanche, la bibliothèque communale sera ouverte et un concert du «chœur grégorien AROW» vous attend à 15h à l’Eglise Saint-André.

Cet authentique marché de Noël alsacien vous réserve de nombreuses autres surprises !

288 rue Principale

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme d’Obernai