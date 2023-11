Marché de Noël de Beauvoir-sur-Niort 287 Rue de la Gare Beauvoir-sur-Niort, 9 décembre 2023, Beauvoir-sur-Niort.

Beauvoir-sur-Niort,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Beauvoir-sur-Niort aura lieu les 9 et 10 décembre, à l’Espace associatif.

Une exposition artisanale avec des producteurs locaux sera sur place.

Feu d’artifice et concert sont également au programme..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

287 Rue de la Gare Espace associatif

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Beauvoir-sur-Niort’s Christmas market will take place on December 9 and 10, at the Espace associatif.

A craft exhibition featuring local producers will be on site.

Fireworks and a concert are also on the program.

El mercado navideño de Beauvoir-sur-Niort se celebrará los días 9 y 10 de diciembre en el Espace associatif.

Habrá una exposición de artesanía de productores locales.

El programa incluye fuegos artificiales y un concierto.

Der Weihnachtsmarkt in Beauvoir-sur-Niort findet am 9. und 10. Dezember im Espace associatif statt.

Eine Kunsthandwerksausstellung mit lokalen Produzenten wird vor Ort sein.

Feuerwerk und Konzert stehen ebenfalls auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Niort Marais Poitevin