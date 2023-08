Journées européennes du patrimoine : découverte du château médiéval 287 Château de Benauge Porte-de-Benauge, 16 septembre 2023, Porte-de-Benauge.

Porte-de-Benauge,Gironde

Certains viennent par curiosité, d’autres par passion pour l’histoire, et d’autres encore par amour des vieilles pierres ou le désir de découvrir des sites uniques. Rejoignez-nous pour découvrir l’engagement de notre association à faire revivre ce patrimoine. Dans le cadre de cette visite, découvrez également une exposition rétrospective sur l’engagement de faire vivre le château, par des actions culturelles diverses : concerts, pièces de théâtres, expositions, visites guidées ; ou encore par des actions de restauration des ruines, avec des entreprises et avec des bénévoles, qui ont permis une vraie consolidation du bâtiment..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

287 Château de Benauge Château de Benauge

Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Some come out of curiosity, others out of a passion for history, and still others out of a love of old stones or a desire to discover unique sites. Join us to discover our association’s commitment to bringing this heritage back to life. As part of this visit, you’ll also discover a retrospective exhibition on our commitment to bringing the château back to life, through a variety of cultural activities: concerts, plays, exhibitions, guided tours; or through restoration work on the ruins, with companies and volunteers, which has enabled the building to be genuinely consolidated.

Algunos vienen por curiosidad, otros por pasión por la historia y otros por amor a las piedras antiguas o por el deseo de descubrir lugares únicos. Acompáñenos a descubrir el compromiso de nuestra asociación para hacer revivir este patrimonio. En el marco de esta visita, también podrá ver una exposición retrospectiva sobre nuestro compromiso para devolver la vida al castillo, a través de diversas actividades culturales: conciertos, obras de teatro, exposiciones, visitas guiadas; y también mediante trabajos de restauración de las ruinas, con empresas y voluntarios, que han permitido consolidar realmente el edificio.

Manche kommen aus Neugier, andere aus Leidenschaft für die Geschichte und wieder andere aus Liebe zu alten Steinen oder dem Wunsch, einzigartige Orte zu entdecken. Begleiten Sie uns und entdecken Sie das Engagement unseres Vereins, dieses Erbe wiederzubeleben. Im Rahmen dieses Besuchs entdecken Sie auch eine rückblickende Ausstellung über das Engagement, das Schloss mit Leben zu erfüllen, durch verschiedene kulturelle Aktionen: Konzerte, Theaterstücke, Ausstellungen, Führungen; oder auch durch Restaurierungsaktionen der Ruinen, mit Unternehmen und mit Freiwilligen, die eine echte Konsolidierung des Gebäudes ermöglicht haben.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de l’Entre-deux-Mers