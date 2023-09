Inauguration des nouveaux terrains de tennis et padel 285 route de Saint Jeures Yssingeaux, 30 septembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Venez profiter des animations proposées lors de l’inauguration des nouveaux terrains de tennis et padel. Au programme : initiation tennis, initiation padel, match de padel, match de tennis avec Aravane Rezai et Marine Szorstak….

2023-09-30 13:30:00 fin : 2023-09-30 . .

285 route de Saint Jeures

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the entertainment on offer at the inauguration of the new tennis and padel courts. On the program: tennis initiation, padel initiation, padel match, tennis match with Aravane Rezai and Marine Szorstak…

Venga y disfrute de la oferta de entretenimiento en la inauguración de las nuevas pistas de tenis y pádel. En el programa: iniciación al tenis, iniciación al pádel, partido de pádel, partido de tenis con Aravane Rezai y Marine Szorstak…

Genießen Sie die Animationen, die anlässlich der Einweihung der neuen Tennis- und Padel-Plätze angeboten werden. Auf dem Programm stehen: Einführung in den Tennissport, Einführung in den Padel-Sport, Padel-Match, Tennismatch mit Aravane Rezai und Marine Szorstak…

Mise à jour le 2023-09-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire