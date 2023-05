Salon des métiers d’Art 285 route de Chateauneuf, 25 juin 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

7ème édition.

Artistes et artisans professionnels : mode, vêtements et accessoires, bijoux, créations textiles et broderies, dessin, peinture, céramique, sculpture, jeux en bois, déco de la maison..

2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

285 route de Chateauneuf Salle Marcel Magnan

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



7th edition.

Professional artists and craftsmen: fashion, clothing and accessories, jewelry, textile creations and embroidery, drawing, painting, ceramics, sculpture, wooden games, home decoration.

7ª edición.

Artistas y artesanos profesionales: moda, ropa y accesorios, joyería, creaciones textiles y bordados, dibujo, pintura, cerámica, escultura, juegos de madera, decoración del hogar.

7. Ausgabe.

Professionelle Künstler und Kunsthandwerker: Mode, Kleidung und Accessoires, Schmuck, Textilkreationen und Stickereien, Zeichnen, Malen, Keramik, Skulpturen, Holzspiele, Heimdekoration.

Mise à jour le 2023-05-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche