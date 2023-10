Entre deux live 285 avenue du Plan de Campagne Les Pennes-Mirabeau, 18 novembre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

« Entre Deux » spectacle musical non conventionnel. Richard Lesage vous propose son nouveau spectacle, accompagné à la guitare par Haïkel Ouzahrir qui signe les arrangements..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

285 avenue du Plan de Campagne Théâtre Le Minotaure

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Entre Deux », an unconventional musical show. Richard Lesage presents his new show, accompanied on guitar by Haïkel Ouzahrir, who signs the arrangements.

« Entre Deux », un espectáculo musical poco convencional. Richard Lesage presenta su nuevo espectáculo, acompañado a la guitarra por Haïkel Ouzahrir, que también escribe los arreglos.

« Entre Deux » unkonventionelles Musikspektakel. Richard Lesage präsentiert Ihnen seine neue Show, begleitet von Haïkel Ouzahrir auf der Gitarre, der auch die Arrangements geschrieben hat.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence