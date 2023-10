Parcours horrifiques 284 Rue de Châtellerault Châteauroux, 31 octobre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Parcours horrifiques au Moulin de vilaine en grandeur nature… Premier parcours horrifique avec plus de 20 acteurs sur 2 hectares..

Mardi 2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 . 12 EUR.

284 Rue de Châtellerault

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Life-size horror trails at Moulin de vilaine… The first horrific course with over 20 actors on 2 hectares.

Recorrido del terror a tamaño natural en el Moulin de Vilaine… El primer recorrido del terror con más de 20 actores en 2 hectáreas.

Horrorparcours an der Moulin de vilaine in Lebensgröße… Erster Horrorparcours mit mehr als 20 Akteuren auf 2 Hektar.

