SCA / Bourgoin-Jallieu 283 Avenue Colonel Teyssier Albi, 15 décembre 2023, Albi.

Albi,Tarn

Vendredi 15 décembre à 19h30, le SCA reçoit Bourgoin-Jallieu pour une nouvelle rencontre au Stadium qui s’annonce palpitante !.

2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 . .

283 Avenue Colonel Teyssier Stadium Municipal d’Albi

Albi 81000 Tarn Occitanie



On Friday December 15 at 7:30pm, the SCA hosts Bourgoin-Jallieu for another exciting encounter at the Stadium!

El viernes 15 de diciembre, a las 19:30, el SCA recibirá en el estadio al Bourgoin-Jallieu, ¡en otro emocionante encuentro!

Am Freitag, den 15. Dezember um 19:30 Uhr, empfängt der SCA Bourgoin-Jallieu zu einem weiteren spannenden Spiel im Stadion!

