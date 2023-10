SCA / Massy Essonne 283 Avenue Colonel Teyssier Albi, 17 novembre 2023, Albi.

Albi,Tarn

Vendredi 17 novembre à 19h30, le SCA reçoit Massy Essonne pour une nouvelle rencontre au Stadium qui s’annonce palpitante !.

2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 . .

283 Avenue Colonel Teyssier Stadium Municipal d’Albi

Albi 81000 Tarn Occitanie



On Friday November 17 at 7.30pm, the SCA hosts Massy Essonne for another exciting encounter at the Stadium!

El viernes 17 de noviembre a las 19:30, el SCA recibe al Massy Essonne en lo que promete ser otro emocionante encuentro en el Estadio

Am Freitag, den 17. November um 19:30 Uhr, empfängt der SCA Massy Essonne zu einem weiteren spannenden Spiel im Stadion!

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Albi