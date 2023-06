LES MUSICALES DE CASTRIES 281 Chemin de Fondespierre Castries, 30 juin 2023, Castries.

Castries,Hérault

La 3ème édition des Musicales qui se déroulera dans au domaine de Fondespierre à Castries les 30 juin, 1 et 2 juillet prochain.

Au programme, 3 soirées de musiques actuelles gratuites.

2023-06-30 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-30 23:00:00. .

281 Chemin de Fondespierre

Castries 34160 Hérault Occitanie



The 3rd edition of the Musicales which will take place in the domain of Fondespierre in Castries on June 30th, July 1st and 2nd.

The program includes 3 evenings of free contemporary music

La 3ª edición de Les Musicales se celebrará en el Domaine de Fondespierre de Castries los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

El programa incluye 3 veladas gratuitas de música contemporánea

Ausgabe der Musicales, die am 30. Juni, 1. und 2. Juli in der Domaine de Fondespierre in Castries stattfindet.

Auf dem Programm stehen drei kostenlose Abende mit aktueller Musik

Mise à jour le 2023-06-01 par OT MONTPELLIER