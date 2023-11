MARCHE DE NOEL 280 route d’Epinal Xertigny, 9 décembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Marché de Noël avec divers exposants : arts et saveurs, les 09 et 10/12/23

Possibilité de restauration rapide le samedi et repas choucroute le dimanche sous réservation.

Pour les artisans et créateurs, il reste encore des places : 10.00 euros la table/jour, possibilité de réservation le samedi ou le dimanche ou les 2 jours.

Contact : sophie.valdenaire.mougeot@gmail.com. Tout public

Dimanche 2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

280 route d’Epinal Salle Polyvalente

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Christmas market with various exhibitors: arts and flavors, 09 and 10/12/23

Fast food available on Saturday and sauerkraut meal on Sunday (booking required).

For artisans and creators, there are still places available: 10.00 euros per table/day, booking possible on Saturday or Sunday or for both days.

Contact: sophie.valdenaire.mougeot@gmail.com

Mercado de Navidad con varios expositores: artes y sabores, 09 y 10/12/23

Comida rápida el sábado y comida con chucrut el domingo (previa reserva).

Para artesanos y diseñadores, aún quedan plazas disponibles: 10,00 euros por mesa/día, posibilidad de reservar el sábado, el domingo o ambos días.

Contacto: sophie.valdenaire.mougeot@gmail.com

Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ausstellern: arts et saveurs, am 09. und 10.12.23

Möglichkeit von Schnellimbissen am Samstag und Sauerkrautessen am Sonntag mit Reservierung.

Für Kunsthandwerker und Kreative gibt es noch Plätze: 10,00 Euro pro Tisch/Tag, Reservierung am Samstag oder Sonntag oder an beiden Tagen möglich.

Kontakt: sophie.valdenaire.mougeot@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION