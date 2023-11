SEANCE DE THEATRE 280 route d’Epinal SALLE POLYVALENTE Xertigny, 18 novembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

L’association LES CHETTAS de XERTIGNY vous propose une pièce de théâtre en 1 acte de Georges FEYDEAU le samedi 18 novembre 2023 à la salle polyvalente de XERTIGNY à 18 heures.

Durée environ 1 heure vous laissant libre la fin de soirée.

Mise en scène et interprétée par la troupe de théâtre de Plombières les Bains « LES PIOMERES ».

Entrée 7 €. Tout public

The association LES CHETTAS de XERTIGNY proposes a play in 1 act by Georges FEYDEAU on Saturday, November 18, 2023 at the salle polyvalente in XERTIGNY at 6 pm.

Duration approx. 1 hour, leaving you free for the rest of the evening.

Directed and performed by the Plombières les Bains theater troupe « LES PIOMERES ».

Admission 7 ?

La asociación LES CHETTAS de XERTIGNY les propone una obra en 1 acto de Georges FEYDEAU el sábado 18 de noviembre de 2023 en la sala polivalente de XERTIGNY a las 18h.

Duración aproximada de 1 hora dejándole libre al final de la velada.

Dirigido e interpretado por la compañía de teatro de Plombières les Bains « LES PIOMERES ».

Entrada 7 ?

Der Verein LES CHETTAS de XERTIGNY bietet Ihnen ein Theaterstück in einem Akt von Georges FEYDEAU am Samstag, den 18. November 2023 in der Mehrzweckhalle von XERTIGNY um 18 Uhr an.

Dauer ca. 1 Stunde, sodass Sie am Ende des Abends frei sind.

Inszeniert und gespielt von der Theatergruppe aus Plombières les Bains « LES PIOMERES ».

Eintritt 7 ?

