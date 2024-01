Parcours ludique à la Cité radieuse (Famille) 280 Boulevard Michelet Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Parcours enfant « Le Corbusier, un jeu d’enfant »

Visite guidée ludique à faire en famille à la découverte de l’une des plus surprenantes architectures du XXe siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Munis de leur livret-découverte, les enfants accompagnés du guide de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès partiront à la découverte des différentes espaces de la Cité radieuse (hall, rue commerçante, toit-terrasse et appartement classé Monument historique).

Grâce aux indices de leur guide, ils auront à trouver divers éléments (luminaires, coquillages, faïence…), à répondre à des charades et des énigmes et pourront ainsi compléter leur livret.

Entre découverte de l’architecture à travers les formes et les couleurs et jeux et manipulations des volumes, c’est à un voyage dans une ville à la verticale que sont conviés les « architectes en herbe ».

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle. Pour les groupes d’enfants (à partir de 10 enfants) merci de contacter le Service Groupes : groupes@marseille-tourisme.com

280 Boulevard Michelet

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



