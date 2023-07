Parcours ludique à la Cité radieuse (Famille) 280 Boulevard Michelet Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Parcours enfant « Le Corbusier, un jeu d’enfant »

Visite guidée ludique à faire en famille à la découverte de l’une des plus surprenantes architectures du XXe siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.. Enfants

280 Boulevard Michelet

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Children’s tour « Le Corbusier, un jeu d’enfant

A fun guided tour for the whole family to discover one of the most surprising architectures of the 20th century, listed as a UNESCO World Heritage Site.

Visita para niños « Le Corbusier, un jeu d’enfant

Una divertida visita guiada para toda la familia en la que descubrirá una de las obras más sorprendentes de la arquitectura del siglo XX, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Kinderparcours « Le Corbusier, ein Kinderspiel »

Spielerische Führung für die ganze Familie zur Entdeckung einer der erstaunlichsten Architekturen des 20. Jahrhunderts, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

