Marché de Noël de Rixheim 28 rue Zuber Rixheim, 8 décembre 2023, Rixheim.

Rixheim,Haut-Rhin

Découvrez un marché de Noël original et visitez le Musée du Papier Peint à tarif réduit..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. 0 EUR.

28 rue Zuber

Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est



Discover an original Christmas market and visit the Museum of Painted Paper at a reduced rate.

Descubra un original mercado navideño y visite el Museo del Papel Pintado con una tarifa reducida.

Entdecken Sie einen originellen Weihnachtsmarkt und besuchen Sie das Musée du Papier Peint zu ermäßigten Preisen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région