CHEZ MAXIME 28 Rue Victor Hugo Grenade, 1 décembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Concert des chansons de Maxime Le Forestier, adaptées par Agnès & François Dorembus..

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . 13 EUR.

28 Rue Victor Hugo FOYER RURAL

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Concert of songs by Maxime Le Forestier, adapted by Agnès & François Dorembus.

Concierto de canciones de Maxime Le Forestier, adaptadas por Agnès & François Dorembus.

Konzert mit Liedern von Maxime Le Forestier, bearbeitet von Agnès & François Dorembus.

