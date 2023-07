Des Tubes pour des Tuyaux 28 Rue Thieux Marseille 8e Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Marseille Concerts vous propose une soirée « Des Tubes pour des Tuyaux » à l’occasion de l’inauguration de l’orgue de Sainte-Anne..

2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

28 Rue Thieux Église Sainte-Anne

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marseille Concerts presents an evening of « Des Tubes pour des Tuyaux » to celebrate the inauguration of the Sainte-Anne organ.

Marseille Concerts presenta una velada « Des Tubes pour des Tuyaux » con motivo de la inauguración del órgano de Sainte-Anne.

Marseille Concerts bietet Ihnen anlässlich der Einweihung der Orgel von Sainte-Anne einen Abend mit dem Titel « Des Tubes pour des Tuyaux » an.

