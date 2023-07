Concert de Noël de la Pré-Manécanterie 28 rue Sandherr Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Concert de Noël de la Pré-Manécanterie 28 rue Sandherr Colmar, 15 décembre 2023, Colmar. Colmar,Haut-Rhin Des voix d’enfants interprétant un répertoire de Noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. 0 EUR.

28 rue Sandherr

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Children’s voices interpreting a Christmas repertoire. Voces infantiles interpretando un repertorio navideño. Kinderstimmen, die ein weihnachtliches Repertoire vortragen. Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme de Colmar Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu 28 rue Sandherr Adresse 28 rue Sandherr Ville Colmar Departement Haut-Rhin Lieu Ville 28 rue Sandherr Colmar

28 rue Sandherr Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/