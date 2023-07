OUVERTURE DE L’ESCALIER RENAISSANCE ET DES CAVES DE L’HÔTEL DE HOUDREVILLE 28 rue Saint-Jean Neufchâteau, 3 juillet 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

Cet ancien Hôtel particulier du XVIème siècle abrite l’Escalier Renaissance (rénové en 2014), une des plus belles réalisations architecturales du Centre Historique, que nous vous invitons à gravir pour en découvrir les différents paliers.

Accédez également aux caves médiévales qui sont les fondations de l’Hôtel de Houdreville !

En visite libre, prenez le temps de découvrir ce monument incontournable du Centre Historique de Neufchâteau. Présentez-vous à l’accueil de la Mairie !. Tout public

Vendredi 2023-07-03 08:30:00 fin : 2023-09-02 17:00:00. 0 EUR.

28 rue Saint-Jean

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



This former 16th century mansion houses the Renaissance Staircase (renovated in 2014), one of the most beautiful architectural achievements of the Historic Center, which we invite you to climb to discover the different levels

You can also visit the medieval cellars which are the foundations of the Hôtel de Houdreville!

Take the time to discover this essential monument of the Neufchâteau Historical Center. Come to the reception of the Town Hall!

Esta antigua casa consistorial del siglo XVI alberga la escalera renacentista (renovada en 2014), una de las mejores realizaciones arquitectónicas del centro histórico, a la que le invitamos a subir para descubrir los diferentes rellanos.

También podrá visitar las bodegas medievales que forman los cimientos del Hôtel de Houdreville

Tómese su tiempo para explorar este monumento clave del centro histórico de Neufchâteau. Sólo tiene que presentarse en la recepción del Ayuntamiento

Jahrhundert beherbergt die Renaissancetreppe (2014 renoviert), eine der schönsten architektonischen Leistungen des historischen Zentrums, die Sie besteigen können, um die verschiedenen Etagen zu entdecken.

Besuchen Sie auch die mittelalterlichen Keller, die die Grundmauern des Hôtel de Houdreville bilden!

Nehmen Sie sich bei einer freien Besichtigung Zeit, um dieses unumgängliche Bauwerk des historischen Zentrums von Neufchâteau zu entdecken. Melden Sie sich am Empfang des Rathauses!

Mise à jour le 2023-06-29 par OT DE L’OUEST DES VOSGES