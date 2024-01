Café-Papote 28 rue Saint Jacques Monpazier, jeudi 18 janvier 2024.

Monpazier Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18

Creusons-nous les méninges le temps d’une soirée débat animée par Aloïs Christ, professeur de littérature. Se rassembler pour discuter, approfondir nos réflexions et les partager dans un cadre bienveillant et convivial !

28 rue Saint Jacques Restaurant le Croquant

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



