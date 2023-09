JEP 2023 – Temple protestant de Moulins 28 rue Paul Bert Moulins, 16 septembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

L’architecture des temples protestants (de 1800 à nos jours)

Après 1800, lorsque les constructions reprennent, les protestants ne disposent pas de documents susceptibles de les renseigner sur l’allure générale de leurs temples rasés..

2023-09-16 fin : 2023-09-17

28 rue Paul Bert

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Protestant temple architecture (from 1800 to the present day)

After 1800, when construction resumed, Protestants had no documents to inform them about the general appearance of their razed temples.

La arquitectura de los templos protestantes (desde 1800 hasta nuestros días)

Después de 1800, cuando se reanudó la construcción, los protestantes no disponían de documentos que pudieran darles información sobre el aspecto general de sus templos arrasados.

Die Architektur der protestantischen Tempel (von 1800 bis heute)

Nach 1800, als die Bauarbeiten wieder aufgenommen wurden, verfügten die Protestanten nicht über Dokumente, die ihnen Aufschluss über das allgemeine Aussehen ihrer abgerissenen Tempel geben konnten.

