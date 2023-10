SOIRÉE DÉGUISÉE AU SAINT-MAC 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel, 31 octobre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Soirée déguisée au Saint-Mac !

Entrée gratuite !

Un verre offert pour toute personne déguisée.. Adultes

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

28 Rue Notre-Dame

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Costume party at Saint-Mac!

Free admission!

A free drink for everyone in costume.

¡Una fiesta de disfraces en Saint-Mac!

Entrada gratuita

Una bebida gratis para todos los que vayan disfrazados.

Verkleideter Abend im Saint-Mac!

Eintritt frei!

Ein kostenloses Getränk für jede verkleidete Person.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COEUR DE LORRAINE