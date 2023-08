Visite d’une ferme atypique 28 Rue Mortefontaine Villers-Saint-Paul, 26 août 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Un petit voyage de proximité dans un ecolieu géré en permaculture, une balade familiale de 1h30 dans la ferme urbaine de l’arbre a poule au cœur de Villers-Saint-Paul. Comprendre les enjeux écologique et la découverte du vivant. Réservation obligatoire par mail..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 18:30:00. 6 .

28 Rue Mortefontaine

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



A short trip to a permaculture-managed ecolieu, a 1.5-hour family outing to the arbre a poule urban farm in the heart of Villers-Saint-Paul. Learn about ecological issues and discover living things. Reservations required by e-mail.

Una escapada a un entorno ecológico gestionado mediante permacultura, una excursión familiar de 1,5 horas a la granja urbana arbre a poule, en el corazón de Villers-Saint-Paul. Aprenda sobre temas ecológicos y descubra los seres vivos. Es necesario reservar por correo electrónico.

Eine kleine Reise in einen Ökopark, der mit Permakultur bewirtschaftet wird, ein 1,5-stündiger Familienspaziergang auf dem städtischen Bauernhof arbre a poule im Herzen von Villers-Saint-Paul. Verstehen Sie die ökologischen Herausforderungen und die Entdeckung des Lebendigen. Reservierung per E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise