10 ANS – MULTIPLES & ÉDITIONS D’ARTISTES 28 rue Mazelle Metz, 2 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Vernissage : jeudi 02 novembre à partir de 18h

L’édition est un médium artistique singulier qui contribue à une importante diffusion du travail des artistes aujourd’hui. Ils sont nombreux à côtoyer l’activité de l’atelier où ces savoir-faire sont préservés et renouvelés dans cet espace privilégié, passionnant terrain de rencontres et d’échanges entre artistes et éditeur.

À l’occasion de cet anniversaire, nous avons choisi un ensemble d’œuvres édité par notre atelier-galerie dans le champ de l’estampe d’art et présent dans de nombreuses collections privées et publiques que sont les artothèques françaises.

Cette exposition offre un panorama sur les formes qui reposent sur l’émergence de regards plastiques dans une pluralité de langages. Elle est représentative des enjeux et de la vitalité de la création contemporaine que nous accompagnons depuis une décennie.

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le département de la Moselle et la Ville de Metz. Tout public

Vendredi 2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. 0 EUR.

28 rue Mazelle MODULAB

Metz 57000 Moselle Grand Est



Opening: Thursday, November 02 from 6 p.m

Publishing is a singular artistic medium that contributes to the widespread dissemination of artists? work today. Many of them work alongside artists in the studio, where these skills are preserved and renewed in this privileged space, a fascinating meeting ground for exchange between artists and publishers.

To mark this anniversary, we have chosen a selection of works published by our studio-gallery in the field of art printmaking, which can be found in numerous private and public collections, including French art libraries.

This exhibition offers a panorama of forms based on the emergence of plastic views in a plurality of languages. It is representative of the challenges and vitality of contemporary creation, which we have been supporting for the past decade.

With the support of DRAC Grand-Est, Région Grand-Est, Département de la Moselle and Ville de Metz

Inauguración: jueves 2 de noviembre a partir de las 18.00 horas

La edición es un medio artístico único que ayuda a difundir la obra de los artistas actuales. Muchos de ellos trabajan junto a los artistas en el estudio, donde sus competencias se conservan y renuevan en este espacio privilegiado, apasionante lugar de encuentro entre artistas y editores.

Con motivo de este aniversario, hemos escogido una selección de obras publicadas por nuestro estudio-galería en el ámbito de la estampa artística, que se encuentran en numerosas colecciones privadas y públicas, incluidas las bibliotecas de arte francesas.

Esta exposición ofrece un panorama de formas basado en la aparición de enfoques plásticos en diversos lenguajes. Es representativa de los retos y la vitalidad del arte contemporáneo que venimos apoyando desde hace una década.

Con el apoyo de la DRAC Grand-Est, la Región Grand-Est, el Departamento de Moselle y la Ciudad de Metz

Vernissage: Donnerstag, 02. November ab 18 Uhr

Das Verlagswesen ist ein einzigartiges künstlerisches Medium, das zu einer bedeutenden Verbreitung der Arbeit der Künstler von heute beiträgt. Viele von ihnen sind in einem Atelier tätig, in dem das Know-how bewahrt und erneuert wird. Dieser privilegierte Raum ist ein spannendes Feld für Begegnungen und Austausch zwischen Künstlern und Verlegern.

Anlässlich dieses Jubiläums haben wir eine Reihe von Werken ausgewählt, die von unserer Atelier-Galerie im Bereich der Kunstdrucke herausgegeben werden und in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen, wie den französischen Artotheken, vertreten sind.

Diese Ausstellung bietet einen Überblick über die Formen, die auf der Entstehung von plastischen Blicken in einer Vielzahl von Sprachen beruhen. Sie ist repräsentativ für die Herausforderungen und die Vitalität des zeitgenössischen Schaffens, das wir seit einem Jahrzehnt begleiten.

Mit der Unterstützung der DRAC Grand-Est, der Region Grand-Est, des Departements Moselle und der Stadt Metz

Mise à jour le 2023-10-19 par AGENCE INSPIRE METZ